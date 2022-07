Saldi estivi: come devi proteggerti dai pericoli informatici

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha dato impulso agli acquisti online. Molte persone hanno scoperto da circa tre anni a questa parte un mondo ricco di promozioni. È indiscutibile la possibilità di risparmiare. Con l’arrivo delle vacanze stanno per partire anche i saldi estivi.

Se da una parte questi sono l’occasione per fare veri e propri affari, dall’altra però il pericolo di cadere in terribili truffe informatiche è molto alto. Cybercriminali esperti senza scrupoli realizzano i peggiori raggiri per frodare gli utenti del Web con ogni mezzo e strategia.

In questo articolo vedremo perciò come puoi proteggere te e la tua famiglia dai pericoli informatici che potrebbero nascondersi dietro i saldi estivi. Non solo è importantissimo riconoscerli, così da non cadere nelle loro trappole, ma è indispensabile anche difendersi.

Un modo per farlo è anticipare il pericolo fermandolo sul nascere grazie a un buon antivirus. In commercio ce ne sono tanti, ma il migliore indiscusso è Bitdefender. Le sue soluzioni sono all’avanguardia e garantiscono una difesa professionale su tutti i fronti. Nell’articolo scoprirai anche perché è particolarmente indicato proprio nelle truffe dei saldi estivi.

Saldi estivi: i peggiori pericoli informatici

L’arrivo dei saldi estivi online è una vera e propria festa per gli occhi e, soprattutto, per le tasche. Gli sconti sono davvero incredibili e molto spesso si possono concludere affari davvero importanti. Online puoi acquistare dai prodotti hi-tech a vestiti, scarpe, costumi da bagno, creme solari e chi più ne ha più ne metta.

Tuttavia, tra quelli reali e sani, si nascondono i peggiori pericoli informatici. Si tratta di truffe che sfruttano i saldi estivi per raggirare l’utente e trarlo in inganno. L’obiettivo solitamente è quello di rubare denaro, dati personali e informazioni di pagamento come carte di credito o di debito, conto corrente online e account vari.

Uno dei metodi più utilizzati e gettonati è il phishing. Solitamente si riceve una email nella quale è indicata un’offerta troppo bella per essere vera. Questa è una caratteristica che dovrebbe subito destare in te un sospetto. Il link per concludere l’acquisto manda a una pagina fraudolenta.

Spesso si tratta di siti e-commerce fasulli che in realtà non sono negozi online, ma semplici sistemi per spingere la vittima ad acquistare un prodotto che in realtà non gli sarà mai spedito. In questi casi tutto si ferma con il furto del denaro relativo all’importo dell’ordine effettuato.

Purtroppo però l’ingegneria dei cybercriminali può non fermarsi qui. Infatti, tramite dei software chiamati keylogger registrano anche i dati semplicemente digitati con la tastiera. Questo perché il povero malcapitato potrebbe ripensarci e non effettuare più l’ordine.

Con questa tecnica, gli attori malevoli, si assicurano tutti i dati necessari per concludere la truffa come ad esempio le informazioni della carta di credito o di pagamento. In questo modo, clonandola, si assicurano di prelevare ogni giorno piccole somme per non destare sospetti nella vittima.

Come difendersi dalle truffe online

È ovvio, quindi, che bisogna necessariamente proteggersi dalle truffe legate ai saldi estivi. Un modo efficace è quello di accertarti dell’offerta che ti sta ingolosendo. Potresti farti alcune domande. “È davvero così vantaggiosa da essere anche reale? L’email che ho ricevuto da chi arriva? Ho verificato l’indirizzo dal quale è stata inviata?”. E così via, in modo da capire se quell’acquisto non nasconde brutte e pericolose sorprese.

Un altro modo è affidarsi a siti e-commerce affidabili e conosciuti. Le offerte che trovi su Amazon, ad esempio, sono sempre sane se si tratta di venditori certificati. Abbonandoti al servizio Prime avrai molti vantaggi e tanta sicurezza sui tuoi acquisti.

Un ultimo modo, ma non per importanza, è quello di affidarti a un buon sistema antivirus. Quello che ti consigliamo è Bitdefender che offre il meglio della protezione tra cui anche una potente difesa da attacchi phishing e smishing spesso sfruttati durante i saldi estivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.