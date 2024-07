Saldi estivi Pandora: in offerta anche gioielli a tema Disney e Marvel

È tempo di saldi estivi e anche Pandora si aggrega al carro delle offerte proponendo sconti fino al 40% sulla carta, ma che effettivamente si estendono fino al 69%, su un’ampissima selezione di prodotti tra bracciali, anelli, orecchini e charm, inclusi gli amatissimi a tema Disney, Marvel e Games of Thrones. La promozione è valida fino al 21 luglio, in quantità limitate.

Le migliori offerte Pandora, meno di metà prezzo

I saldi Pandora sono un’ottima occasione per fare un regalo di compleanno, di laurea o semplicemente per un pensiero a una persona speciale. Tra i gioielli Pandora in offerta più interessanti segnaliamo il bracciale rigido con chiusura a cerchio eterno a SOLI 21€, quando il prezzo originale era di 69€: praticamente meno di metà prezzo. Super sconto del 69% anche per lo charm in vetro di murano Notte Stellata blu, a soli 12€ (invece di 39€).

A tema Disney troviamo in offerta lo charm del Genio di Aladdin (35€ anziché 69€) e, sempre a tema Aladdin, anche il tappeto volante a 49€ invece di 89€. Grande offerta anche per lo charm raffigurante Simba dedicato al 100° anniversario, a 73€ invece di 149€, a metà prezzo, e quello con la carrozza incantata di Cenerentola, decorato da diamante coltivato in laboratorio, a 83€ anziché 169€, anche questo a metà prezzo quindi.

Pandora ha pensato anche a chi ama Marvel e Il Trono di Spade, con tantissimi gioielli in offerta. Tra cui il bracciale “We Are Heroes” a 59€ anziché 89€, lo charm con il Guanto dell’Infinito a 64€ (-33% di sconto) e quello con Scarlet Witch a 41€ invece di 69€. Da segnalare anche il bellissimo anello drago a 35€ anziché 69€, lo charm raffigurante Daenerys a soli 28€ invece di 69€ e quello con l’uovo di drago a 20€, ovvero il 59% di sconto.

La nuova promozione estiva Pandora è valida fino al 21 luglio, fino a esaurimento scorte: è infatti disponibile soltanto una quantità limitata di gioielli in promozione, a cui potrai aderire sia sull’e-store Pandora che presso i punti vendita (sia monomarca che franchise e rivenditori), oppure utilizzando il servizio dedicato WhatsApp.