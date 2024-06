Saldi estivi 2024, si parte: ecco le date e come acquistare senza rischi

Mancano una decina di giorni all’inizio dell’estate e anche quest’anno non possono mancare i saldi estivi. Un momento fortemente atteso da chi aspetta i mesi più caldi per rifarsi il guardaroba o acquistare quell’oggetto tech che da tempo osservava. Quest’anno, i saldi estivi inizieranno sabato 6 luglio e proseguiranno fino a lunedì 19 agosto.

Una finestra di tempo che sarà uguale in tutta Italia, frutto di un accordo tra regioni che ha come obiettivo quello di garantire una più equa concorrenza all’interno del territorio nazionale. Offerte e prezzi stracciati non devono tuttavia trarre in inganno: è importante non cedere agli acquisti impulsivi e ricordarsi sempre le regole fondamentali del buon shopping, per evitare di ritrovarsi poi pentiti degli acquisti fatti.

Le regole del buon shopping durante i saldi

Per prima cosa è importante controllare il prezzo minimo applicato negli ultimi 30 giorni sul prodotto a cui siamo interessati. Questa pratica, in vigore dallo scorso anno grazie a specifiche indicazioni del nuovo Codice del consumo, permette a chi acquista di verificare se si tratta di un vero sconto oppure se ha subito qualche modifica per sembrare più appetibile. Se osserviamo che il prezzo minimo è superiore a quello scontato, allora potrebbe essere un buon affare. Un’altra cosa a cui fare attenzione sono le etichette sovrapposte o i prezzi scritti a penna, non sempre affidabili.

Un altro dubbio riguarda cambi e resi, spesso confusi tra loro – specialmente in ambito vestiario. I primi, per legge, sono decisi dal commerciante, sebbene la maggior parte dei negozi e delle grandi catene applichino una politica di trenta giorni (scontrino e cartellino alla mano). I secondi, invece, entrano in gioco quando il prodotto è difettoso o danneggiato: in questo caso chi lo vende è obbligato a ripararlo oppure a sostituirlo. Potrebbe essere utile informarsi prima dell’acquisto, chiedendo ad esempio in cassa o agli addetti alla vendita le politiche applicate dal negozio.

Se si tratta di prodotti elettronici, invece, esiste una garanzia legale di due anni che prevede in genere la riparazione, ma in alcuni casi anche la sostituzione o il rimborso del bene con difetti di conformità. L’unico requisito è che la denuncia del problema deve avvenire entro due mesi dalla sua scoperta. Alcune grosse catene prevedono una garanzia aggiuntiva, anche da danni accidentali (generalmente non coperti da garanzia legale), con l’aggiunta di un contributo extra al costo finale del prodotto.

Pronti per i saldi estivi? Le date da segnarsi sul calendario, lo ricordiamo, sono da sabato 6 luglio a lunedì 19 agosto.