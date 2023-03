Saldi di marzo SVUOTA MAGAZZINO su GeekMall: mini prezzi, sconti fino al 70%

I saldi di marzo di GeekMall sono nel pieno e gli sconti sono spettacolari! Ci sono solo poche ore però per approfittare delle promo svuota magazzino di oggi e portare a casa eccezionali prodotti a prezzi piccolissimi. Sfoglia adesso la vetrina con le promo lampo del giorno e non dimenticare di segnare i codici sconto per tagliare ancora di più il prezzo:

mobilità Elettrica: 617PVC2P (sconto 4%)

pulizia casa: 9NTN3P7U (sconto 4%)

stazione di energia portatili: E492JRMH (sconto 4%)

stampa e scansione 3D: 8QZ4P4EL (sconto 3%)

incisori laser: IMZGNMY5 (sconto 4%)

Applicali prima di completare i tuoi ordini, avendo cura di usare quello corrispondente alla categoria di appartenenza della merce che hai deciso di acquistare. Puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero, attraverso PayPal!

Saldi di marzo di GeeMall: il meglio di oggi

Indeciso su cosa scegliere? Dai uno sguardo alle 3 top offerte lampo di oggi: è da non credere che costino così poco!

La prima occasione riguarda lo spettacolare monopattino elettrico KUGOO S1 PRO. Super leggero e maneggevole, è l’ideale per spostarsi in città, divertendosi e lasciando la macchina parcheggiata. Sicuro da utilizzare, è dotato di potente motore e ampia batteria: fino a 30KM/h di velocità e fino a 30KM con una sola ricarica! Puoi prenderlo in promo a 189,99€ invece di 349,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “68XU9WBV”. Un risparmio assurdo per un prodotto pazzesco! Spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Il secondo prodotto è il potentissimo aspirapolvere senza fili Proscenic P11. Un sistema per eliminare la polvere che è incredibilmente efficace. Il merito è tutto del suo assurdo motore, che garantisce potenza aspirante fino a 25000 Pa: tantissimo! Eccezionale anche l’autonomia energetica, che ti concederà molti minuti di utilizzo senza il vincolo dei cavi. Non perdere la straordinaria occasione di portarlo a casa a 134,39€ invece di 199,99€. Mettilo subito nel carrello e applica il codice “9NTN3P7U” prima di completare l’ordine. Spedizioni rapide e gratuite, da magazzino europeo.

Per finire, una centrale elettrica portatile che non potrebbe essere più completa e versatile. Si tratta della celeberrima Bluetti AC200P, progettata appositamente per grandi elettrodomestici. Infatti, grazie al suo supporto di picco di 2000W, non ci saranno problemi a collegare il frigorifero o forni elettrici di medio/piccole dimensioni. Se disponi di un pannello solare (che non è incluso in confezione), puoi creare in un attimo una potente centrale elettrica solare: elettricità gratis direttamente dal sole! Tante le porte a disposizione. Sono 13 in tutto: fra loro ci sono 2 prese Schuko, 4 porte USB A, una porta USB C e due piastre di ricarica wireless veloce. Insomma, un prodotto premium super completo, perfetto per avere sempre il pieno di elettricità! In promozione, puoi prenderlo a 1314€ invece di 1999€ con spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “E492JRMH”.

Non perdere le ghiotte occasioni dei saldi di marzo di GeekMall, ma fai in fretta: le bombette lampo del giorno finiranno fra poche ore! Sfoglia la vetrina adesso e scegli le tue occasioni preferite adesso. Ricorda: se lo desideri, puoi dilazionare i tuoi pagamenti in 3 rate a tasso zero, utilizzando PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.