Saldatore a stagno con accessori a soli 20 euro: OFFERTA AMAZON

Questo saldatore a stagno è perfetto per essere utilizzato in casa per il fai-da-te, ma anche al lavoro per le piccole saldature di precisione. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 20,51 euro e ti arriverà a casa completo di borsa per il trasporto e accessori.

Le caratteristiche del saldatore a stagno

Il saldatore è dotato di un nucleo riscaldante in ceramica ad alta potenza da 80W che permette di raggiungere la temperatura desiderata in soli 15 secondi. È molto più veloce rispetto ai tradizionali saldatori da 60W, permettendoti di risparmiare tempo e lavorare con maggiore efficienza.

Con un controllo preciso della temperatura di 5°C e un ampio display LCD, puoi regolare facilmente la temperatura tra 180°C e 520°C utilizzando gli apposito pulsanti. L’interruttore ON/OFF direttamente sul cavo di alimentazione assicura invece una saldatura sicura e facile da gestire. L’impugnatura in silicone di alta qualità è resistente al calore e antiscivolo.

Il kit include tutto ciò che ti serve per iniziare: 5 x punte di ricambio per saldatore (diverse forme per ogni tipo di lavoro), 1 x filo per saldatura 23g (essenziale per ogni progetto), 1 x pompa per dissaldatura (per rimuovere facilmente la saldatura in eccesso), 1 x supporto con spugna per pulizia (per mantenere le punte pulite e pronte all’uso), 1 x spelafili (per preparare i fili al meglio), 1 x pinzette antistatiche (per maneggiare piccoli componenti senza danneggiarli) e 1 x borsa per il trasporto.

Il tutto ad un prezzo di soli 20,51 euro: assolutamente da non perdere.