Sackboy: A Big adventure, cosa sapere a riguardo

Disponibile nella sua versione fisica, l’offerta di oggi è ovviamente riservata a coloro che posseggono la Standard Edition di PlayStation 5.

Gli amanti della serie già conoscono il tipo di gioco: si tratta di un’avventura platform in cui aiutare il protagonista a superare diversi livelli e diverse avversità. In particolar modo la trama recita:

Sackboy, l’iconico eroe dell’universo PlayStation®, torna a vivere avventure mozzafiato in un gigantesco, appassionante e frenetico platform 3D multigiocatore… con nuove e pupazzose abilità! da Playstation.com

L’obiettivo del gioco è quindi quello di sconfiggere il meschino Vex che in apertura della storia ha rapito i compagni del protagonista. Il suo scopo è quello di costruire un marchingegno capace di stravolgere il Mondo e renderlo una palude di incubi.

Nel portare a termine la sua missione, Sackboy deve affrontare diverse insidie e scoprire nuovi modi per proseguire.

Il titolo può essere giocato sia in modalità single player che con gli amici, dunque in multiplayer.

Su PlayStation 5, il titolo assume una forma rinnovata grazie alla grafica eccezionale, ai grilletti adattivi e al feedback aptico che rende l’esperienza qualitativamente superiore.

