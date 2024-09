Ryanair, la nuova promo FLASH ti porta dove vuoi a poco più di 15 euro

Nuova offerta FLASH di Ryanair: tantissimi voli, in partenza dai principali aeroporti italiani, in promozione a partire da soli 16,99 euro. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro oggi, martedì 10 settembre, e per viaggi compresi tra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Ultimo colpo di coda dell’estate

Quando Ryanair lancia le promozioni flash, approfittarne è quasi d’obbligo: è un’ottima occasione per sfruttare le ultime giornate calde dell’anno e organizzare una gita fuori porta, in Italia oppure all’estero, risparmiando sul biglietto.

All’offerta partecipano tutti i principali aeroporti italiani – da Milano Malpensa a Roma Fiumicino, da Bergamo Orio al Serio a Venezia Marco Polo. Considerata l’ampissima rete Ryanair, anche per le destinazioni c’è l’imbarazzo della scelta.

Tantissime sono le destinazioni italiane, come Bari, Cagliari, Crotone, Palermo e Napoli. Verso l’estero, invece, troviamo alcune tra le principali città e località europee: Londra, Bruxelles, Corfù, Parigi, Düsseldorf, Tirana, Francoforte, Lussemburgo, tanto per citarne alcune.

Offerte anche da 14,99 euro

Per quanto riguarda i prezzi, ufficialmente la promozione offre voli a partire da 16,99 euro. In alcuni casi, tuttavia, è possibile trovare offerte anche più basse, da 14,99 euro. Il costo finale dipenderà comunque dalla destinazione, dal periodo di viaggio e dall’aeroporto di partenza.

Prenota entro oggi, martedì 10 settembre, tramite il sito web Ryanair oppure l’applicazione mobile per accedere agli sconti FLASH Ryanair e volare verso centinaia di città a prezzi scontatissimi: ricordiamo che i viaggi in promozione devono essere effettuati tra il 1 ottobre e il 30 novembre, altrimenti non verranno applicati gli sconti.