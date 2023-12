Rugged smartphone Blackview in offerta: potente e indistruttibile

Il Blackview BV6600E è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 119,23€ invece di 169,99€. Questo rugged smartphone offre una serie di caratteristiche ideali per chi ha bisogno di un dispositivo resistente e affidabile.

Non a caso, trai tanti punti di forza di questo dispositivo troviamo la sua batteria massiccia da 8580mAh, progettata per garantire una lunga durata della batteria. La tecnologia a doppio nucleo elettrico migliora la stabilità e la sicurezza, mentre la funzione OTG consente di utilizzare lo smartphone come power bank e facilita la trasmissione dei dati.

Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android 11, un processore Octa-Core e una memoria da 4GB RAM + 32GB ROM, che assicurano un’esperienza di sistema fluida. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 128GB tramite una scheda SD.

La fotocamera posteriore tripla da 13MP e la fotocamera frontale da 5MP consentono di catturare foto nitide e realistiche. La presenza di una fotocamera subacquea offre anche la possibilità di esplorare il mondo subacqueo. Con modalità come ritratto, time lapse e filtro, questa fotocamera multifunzionale offre molte opzioni creative.

Lo smartphone è dotato di uno schermo da 5,7 pollici Gorilla Glass con risoluzione HD+ (1440 x 720) per un’esperienza visiva straordinaria. La luminosità dello schermo e la dimensione del carattere sono regolabili per massimizzare il comfort visivo. La funzione di sblocco tramite impronta digitale e Face ID aggiunge un livello di sicurezza al dispositivo.

Con certificazioni IP68, MIL-STD-810G, CE e UN38.8, il BV6600E è impermeabile, antipolvere e antigoccia. Può resistere all’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti e è progettato per resistere a cadute fino a 1,2 metri. Adatto a qualsiasi ambiente di lavoro complesso, questo telefono indistruttibile è pronto per affrontare sfide quotidiane. Approfitta dell’offerta su Amazon e assicurati il Blackview BV6600E a un prezzo imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.