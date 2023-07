Rugged Phone con 13GB di RAM e 52 giorni di autonomia in super offerta su Amazon

Il rugged smartphone OUKITEL WP22 è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 239,99€, grazie a uno sconto del 20%. Questo telefono offre una serie di funzioni e caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per chi ha bisogno di un dispositivo robusto e affidabile.

L’OUKITEL WP22 è progettato per resistere all’acqua, alla polvere e agli ambienti difficili. Con un grado di protezione IP68, il telefono può essere utilizzato in condizioni avverse come spruzzi d’acqua ad alta pressione, lavaggi elettrici e lavori in giardino, senza subire danni. Una delle prime cose che colpisce di questo smartphone è l’altoparlante integrato con un driver con magnete al neodimio, che garantisce un audio chiaro e coinvolgente anche in ambienti rumorosi. L’esperienza multimediale risulta quindi estremamente piacevole, sia durante la visione di film, l’ascolto di musica o durante le sessioni di gioco. Inoltre, l’OUKITEL WP22 è dotato di una radio FM senza auricolari incorporata, che permette di ascoltare la radio ovunque senza la necessità di auricolari.

Non c’è rugged phone che si rispetti senza una batteria estremamente robusta, in grado di offrire un’autonomia al limite dell’illimitato. L’OUKITEL WP22, chiaramente, non è da meno: con una capacità di 10000mAh, che consente fino a 52 giorni di standby, 40 ore di conversazione, 35 ore di ascolto di musica e 18 ore di visione di video. La ricarica rapida da 18W garantisce una carica completa in sole 4-5 ore, riducendo anche l’impatto ambientale legato al consumo di energia.

Interessante anche il processore Octa-Core che, abbinato a ben 13GB di RAM (8GB effettiva + 5GB simulata), garantisce prestazioni fluide anche durante l’utilizzo di diverse applicazioni, inclusi i giochi più impegnativi. La fotocamera posteriore da 48MP consente di scattare foto e video ad alta definizione e di alta qualità, catturando molti dettagli. La fotocamera con visione notturna da 20MP migliora la luminosità e la chiarezza del campo visivo in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera frontale da 16MP permette di scattare selfie di alta qualità. Il display FHD+ da 6,58″ offre una visualizzazione nitida e dettagliata di immagini e testi, rendendo il telefono ideale per attività di intrattenimento come la navigazione web, la visione di video e il gioco. Inoltre, il Corning Gorilla Glass garantisce la resistenza ai graffi e la stabilità dello schermo.

L’OUKITEL WP22 è una scelta eccellente per chi cerca un rugged smartphone affidabile, con prestazioni elevate, lunga durata della batteria e funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo vantaggioso grazie all’offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.