Rowenta X-Pert aspirapolvere senza fili: potenza e autonomia per una pulizia senza sforzo

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili pratico, facile da utilizzare e ad un ottimo prezzo, la Rowenta X-PERT 6.60 è la scelta che fa per te.

Questo aspirapolvere è perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo veloce ed efficace e che garantisce performance elevate nonostante il suo ottimo prezzo.

Dotato di un motore da 100 W sarà in grado di garantirti una potenza aspirante straordinaria, riuscendo a muoversi su diverse tipologie di pavimento anche grazie ai numerosi strumenti offerti in dotazione.

Si tratta di un dispositivo estremamente leggero e senza fili, quindi pratico da portare con sé in ogni angolo della propria abitazione. Il suo design inoltre è studiato per raggiungere anche i punti più difficili, come gli angoli più angusti sotto i mobili o lungo le pareti.

La batteria da 21,6 B offre fino a 45 minuti di autonomia. Inoltre la ricarica avviene in tempi rapidi, il che ti permetterà di pulire la tua casa ogni volta che ne avrai bisogno e con l’aspirapolvere sempre pronto all’uso. Se hai poco tempo e vuoi ottenere una pulizia veloce, questo è senza dubbio il modello che fa per te.

Un altro punto di forza di questo aspirapolvere Rowenta è la facilità di manutenzione: il contenitore per la polvere è facile da svuotare e igienizzare. Inoltre è dotato di un filtro lavabile che aiuta a mantenere il dispositivo sempre performante.

Questo aspirapolvere pesa appena 1.4kg in modalità aspirabriciole e potrai utilizzarlo con facilità per pulire superfici e pavimenti in tempi ridotti e senza difficoltà. La Rowenta X-PERT 6.60 è in offerta con il 10% di sconto su Amazon a soli 129,99 euro (contro i 159,99 a cui viene venduta normalmente).

Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa tua un aspirapolvere senza fili davvero pratico e ad alte prestazioni. Inoltre, con la riparabilità in 10 anni, potrai contare su pezzi di ricambio a basso costo acquistabili in oltre 6200 centri di riparazione in tutto il globo.