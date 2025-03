Rowenta X-PERT 660 Essential: scopa elettrica con accessori potente e leggera

Approfitta anche tu di questa ottima promozione che trovi in esclusiva su Amazon per accaparrarti una scopa elettrica meravigliosa a un prezzo molto più basso. Metti subito nel tuo carrello dunque Rowenta X-PERT 6.60 Essential a soli 109,99 euro, invece che 159,99 euro.

Anche se potresti non vederlo da mobile sul prezzo di listino c’è uno sconto del 31% che quindi ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 6.60 Essential a un ottimo prezzo

Sicuramente il basso costo della scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 Essential è uno dei suoi punti di forza ma non è l’unica cosa interessante. È dotata infatti di un motore da 100 W e potrai decidere tra due velocità di aspirazione in base alle tue esigenze. Con la velocità standard garantisce un’autonomia fino a 45 minuti.

È dotata di una pratica luce a LED posta davanti alla spazzola per permetterti di vedere al meglio ciò che stai aspirando. Ha un filtro che raccoglie anche le piccole particelle di polvere e che puoi tranquillamente smontare e lavare in acqua. Ha un peso di soli 2,4 kg e inclusi trovi diversi accessori che ti permetteranno di pulire su diverse superfici. Ottima anche la funzione stop&go con cui il tubo e la spazzola restano in piedi da soli.

Assolutamente una promozione da non lasciarsi scappare. Potrebbe scadere da un momento all’altro e quindi sii rapida. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Rowenta X-PERT 6.60 Essential a soli 109,99 euro, invece che 159,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.