Rowenta X-PERT 6_60 Essential: la scopa elettrica di qualità che costa poco

Rowenta X-PERT 6.60 Essential a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro.

c'è uno sconto del 27% sul prezzo originale

Rowenta X-PERT 6.60 Essential: prezzo basso ma qualità top

Il motivo per cui diciamo che l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 Essential è uno dei migliori acquisti in questo momento è chiaramente il suo rapporto qualità prezzo. Grazie a un potente motore da 100 W e in grado di raccogliere tutto lo sporco in una sola passata e su qualsiasi superficie. Ha un’impugnatura maneggevole ed è molto pratica anche quando devi arrivare sotto i divani o immobili.

Davanti alle spazzole sono posizionate delle luci LED che ti consentono di vedere con più precisione lo sporco che c’è in terra anche nelle zone più buie. Gode di un raccoglitore della polvere capiente che puoi svuotare in modo semplice. Possiede due velocità che puoi regolare facilmente premendo il grilletto e ha un’autonomia di 45 minuti. Inoltre in confezione troverai ben 5 accessori diversi.

Rowenta X-PERT 6.60 Essential a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro.