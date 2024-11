Rowenta X-PERT 6.60 Essential con 109€ avvera i desideri: senza fili

Un aspirapolvere senza fili leggero come una piuma che ti permette di pulire tutta casa in una passata, in modo eccezionale e con poco sforzo. Rowenta X-PERT 6.60 Essential è il modello da acquistare al Black Friday 2024 se vuoi un prodotto performante e a prezzo ottimo. Puoi acquistarlo a soli 109,99€ su Amazon con uno sconto del 21%, non perdere questa occasione.

Rowenta X-PERT 6.60 Essential, l’aspirapolvere senza fili del Black Friday 2024

Rowenta X-PERT 6.60 Essential è un aspirapolvere senza fili perfetto per più utilizzi. Arriva con tutti gli accessori al completo e con la base per poterlo appendere al muro e ricaricarlo in una volta sola. Leggero e con un design verticale non solo occupa pochissimo spazio ma è ideale anche se hai un appartamento a più piani.

Ha un motore potente che riesce ad eliminare tutto lo sporco, anche quello più difficile e minuto. Grazie al sistema senza sacco, tutto ciò che viene aspirato viene raccolto in un contenitore facilissimo da svuotare e da portare a nuovo per limitare anche le operazioni di manutenzione.

Hai diverse modalità a disposizione e autonomia complessiva di 45 minuti che ti consente di pulire tutta casa senza dover effettuare degli stop. Ti faccio sapere che la spazzola principale è dotata altresì di luci LED che ti aiutano ad individuare peli e capelli ed eliminarli in una volta sola.

Abbinando gli accessori che ti vengono forniti poi pulire anche tappezzeria, raggiungere angoli difficili e portare a nuovo cassetti e così via in modo semplice e rapido.

A soli 109,99€ su Amazon, l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 Essential e l’acquisto giusto da fare Se vuoi un prodotto eccellente a buon prezzo. Approfitta immediatamente dallo sconto del Black Friday 2024 per portarlo a casa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.