Rowenta X-PERT 3_60 con tecnologia Flex per arrivare ovunque senza fatica

Un aspirapolvere senza fili deve avere fondamentalmente due caratteristiche, una potenza di aspirazione forte e la comodità di arrivare ovunque senza sforzi. Rowenta X-PERT 3.60 possiede queste e tante altre funzioni e oggi su Amazon e tuo a soli 99,99 euro, invece che 154,99 euro.

Tieni presente che si tratta di un’offerta a tempo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non potrai più averla a questa cifra. D’altra parte con lo sconto del 35% risparmi 55 euro sul totale e dunque è una promozione davvero da non perdere. Con questo aspirapolvere senza fili riuscirai a pulire i pavimenti in un attimo e senza fare sforzi.

Rowenta X-PERT 3.60 per pulizia superiore

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60 Flex è dotato di una potenza da 100 W che ti permette di raccogliere tutto lo sporco che c’è sul pavimento senza problemi. Gode di una spazzola motorizzata con due rulli intercambiabili in base alle tue esigenze. Uno per superfici classiche e l’altro per quelle più delicate. È perfetto per raccogliere anche i peli degli animali domestici senza aggrovigliarsi.

Ha un design estremamente leggero e maneggevole. Inoltre grazie alla tecnologia Flex, la parte centrale si snoda permettendoti così di arrivare sotto i divani, i letti e gli armadi senza nemmeno piegarti. Gode di una luce a LED molto potente che ti consente di vedere le parti che stai pulendo. Ha un filtro che trattiene anche le piccole particelle garantendo un’aria più pulita. E poi gode di una batteria al litio da 22 V in grado di durare per 45 minuti in modalità standard e si ricarica in sole 4 ore.

Se sei arrivata fin qui a leggere vuol dire che c’è ancora meno tempo di prima, come ti dicevo l’offerta scadrà a breve quindi sii rapida. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-PERT 3.60 a soli 99,99 euro, invece che 154,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.