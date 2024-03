Rowenta X-FORCE FLEX 8-60: aspirapolvere senza fili PREMIUM (-30%)

Se non vuoi più fare fatica per aspirare i pavimenti di casa regalati un aspirapolvere senza fili potente e maneggevole. Oggi lo puoi avere a un prezzo molto vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 a soli 189,99 euro, invece che 269,99 euro.

Ebbene sì, ora c’è uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare ben 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 38 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 a prezzo shock

Questo è uno dei migliori aspirapolvere senza fili in commercio e quindi a questa cifra è da prendere a occhi chiusi. Ha una potenza non indifferente da ben 185 W per un’aspirazione eccezionale. Non lascia nulla in terra e non devi ripassare più volte dallo stesso punto.

Il suo design leggero, maneggevole e flessibile garantisce meno stanchezza e riuscirai a raggiungere anche gli angoli più difficili. Possiede un contenitore della polvere bello grande che si svuota agevolmente. La batteria dura per 35 minuti e puoi selezionare due velocità. Inoltre se stacchi la parte principale, il tubo con la spazzola rimangono in piedi da soli.

Davvero una promozione coi fiocchi. Perciò non aspettare che sia tardi e finisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-FORCE FLEX 8.60 a soli 189,99 euro, invece che 269,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.