Rowenta: sconto 52% per questo MOSTRO di aspirapolvere su Amazon (99€)

Avere una casa pulita e ordinata è il desiderio di tutti, ma spesso le tradizionali scope elettriche con cavo risultano scomode e poco pratiche, soprattutto per raggiungere gli angoli più difficili o per passare rapidamente su tappeti e moquette. È qui che entra in gioco l’innovativo aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, un elettrodomestico all-in-one in grado di offrire prestazioni da professionista senza rinunciare a maneggevolezza e praticità.

Dotato di una potente batteria al litio da 22V, l’X-PERT 3.60 vanta un’autonomia straordinaria fino a 45 minuti, sufficiente per coprire agevolmente tutte le stanze di un appartamento o di una casa. Grazie alla sua forza aspirante elevata, cattura in un solo passaggio polvere, briciole e sporcizia anche sui tappeti più spessi, senza perdere di efficacia. L’innovativa spazzola motorizzata si adatta automaticamente alle diverse superfici per garantire risultati impeccabili su qualsiasi tipo di pavimento.

Leggero (solo 2,2 kg!) e agilissimo, questo elettrodomestico si trasforma in pochi istanti da scopa elettrica in pratico aspirabriciole tascabile, permettendoti di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili, persino sotto mobili e divani. Le luci a LED integrate nella spazzola illuminano alla perfezione ogni zona, facilitando l’individuazione e la rimozione dello sporco. Grazie alla sua straordinaria maneggevolezza, potrai utilizzarlo con la massima comodità per le pulizie quotidiane, senza mai stancarti.

Progettato per garantire la massima praticità d’uso, l’X-PERT 3.60 è dotato di numerose caratteristiche che ne semplificano l’impiego e la manutenzione. Il sistema di filtrazione a cartuccia, privo di sacchetto, cattura efficacemente la polvere senza dover svuotare frequentemente il contenitore. La batteria rimovibile può essere ricaricata direttamente sull’aspirapolvere oppure sulla pratica stazione di ricarica a parete, dove possono essere riposti anche tutti gli accessori in dotazione.

Grazie alla sua totale assenza di cavi, ti offre la massima libertà di movimento per raggiungere ogni angolo della casa, anche i più distanti e difficili da pulire. Sarà un gioco da ragazzi mantenere ordine e pulizia in tutti gli ambienti, dalle ampie zone living ai piccoli anfratti sotto i mobili, senza mai rinunciare a risultati impeccabili. Goditi una casa pulita e profumata come non mai, in modo veloce, efficace e assolutamente pratico.

