Rowenta Origin Travel per casa e viaggi: vestiti senza pieghe in secondi

Lo stiratore portatile Rowenta Origin Travel è ideale per casa e da mettere in valigia. Con le sue dimensioni minime, il design pieghevole e con una potenza del vapore pari a 20g/minuto non c’è piega che gli possa resistere. Vestiti e non solo tornano come nuovi in una passata semplicissima. Adatto a te che odi stirare ma non puoi andare in giro con gli abiti stropicciati! Puoi acquistarlo a soli 29,99€ su Amazon con uno sconto del 12%, collegati e aggiungilo ora al carrello.

Rowenta Origin Travel, lo stiratore a vapore ideale

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici più vecchi sulla faccia della Terra però diciamocelo: non è per tutti. Io stessa lo odio e anche se nel corso del tempo ho iniziato ad acquistare vestiti in materiali che si stropicciano difficilmente per evitare l’asse da stiro… Alcune volte è proprio inevitabile! Con Rowenta Origin Travel hai un sistema affidabile, semplice e a prova di chiunque (se ci riesco io, fidati, è a prova di bambino). Questo stiratore verticale è pronto in pochissimi secondi, ha una potenza eccellente ed ha un design pieghevole per metterlo anche in valigia e portarlo con te.

Basta appendere alle stampelle i vari capi di abbigliamento e fargli una passata di vapore per vedere le pieghe andare via come per magia. Una volta che hai finito, appendili in armadio e il gioco è fatto.

Ha una potenza di 1200W che è in grado di generare 20 grammi di vapore per minuto ed ha un rilascio continuo. La caratteristica saliente del vapore, oltre a quello di stendere le stoffe, risiede nel suo potere igienizzante con cui elimini batteri. Per questo motivo puoi usarlo anche per i peluche dei bambini, cuscini e così via.

A soli 29,99€ su Amazon, il Rowenta Origin Travel è lo stiratore verticale di cui non privarsi. Collegati in pagina ora dove ti sta aspettando lo sconto del 12%.

