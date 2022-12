Rowenta LUSTRA i pavimenti: la scopa elettrica 3 in 1 (coupon)

Hai mai pensato di evitare di passare prima l’aspirapolvere e poi lo straccio ma bensì fare tutto insieme? Senza ombra di dubbio risparmieresti un sacco di tempo e pensa un po’, Rowenta te lo permette.

Con questa scopa elettrica 3 in 1 non hai un dubbio in più e un minuto da perdere. E’ appena andata in sconto su Amazon e per pagarla pochissimo non devi far altro che aprire la pagina e spuntare il coupon. La porti a casa a soli 139,00€.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Rowenta: ecco perché portare a casa questa scopa 3 in 1

La utilizzi come aspirapolvere ma ha anche un meccanismo che ti permette di lavare e sanificare i pavimenti in una sola passata. Grazie al suo vapore che esce in 3 forze diverse, non c’è sporco o macchia che possa resistere.

Non ti preoccupare perché rispetto ad altri modelli, questo ha una marcia in più. Come mai? Non manca il sistema con cartuccia anticalcare che salvaguarda l’intero sistema ed evita accumuli sia difficili da rimuovere che da evitare a lungo andare.

Ovviamente è potente, con il sistema ciclonico ha una forza di aspirazione non indifferente. Ma dato che te l’ho suggerito, non ci scordiamo di nominare la terza funzione: se inserisci al suo interno degli oli essenziali, durante la pulizia la scopa li diffonde in tutta la casa rendendola iper profumata.

Insomma, un sogno che diventa realtà.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua scopa elettrica Rowenta 3 in 1 a soli 139,00€ spuntando il coupon con un solo click su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.