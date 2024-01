Router Wi-Fi 6 Mercusys in offerta su Amazon con il 25% di sconto

Il router Mercusys MR3000X offre una connettività WiFi 6 ad alte prestazioni, con velocità fino a 3 Gbps per una navigazione, streaming e download più veloci su tutti i dispositivi contemporaneamente. Con supporto per MU-MIMO e OFDMA, riduce la congestione e quadruplica il throughput medio, consentendo a più dispositivi di connettersi e godere di un’esperienza senza interruzioni.

Un ottimo prezzo per un router che assicura grandi prestazioni di rete in tutta la tua casa!

Le quattro antenne multidirezionali ad alto guadagno con tecnologia Beamforming assicurano una copertura WiFi potente in ogni angolo della casa, migliorando la stabilità delle connessioni. Questo router offre anche una protezione completa con il supporto per il protocollo di sicurezza WPA3, garantendo una connessione sicura per tutti i dispositivi collegati.

Le quattro porte Gigabit Ethernet consentono connessioni cablate ad alta velocità per massimizzare le prestazioni di Internet e il trasferimento dati. La tecnologia Target Wake Time (TWT) riduce il consumo energetico dei dispositivi mobili e IoT durante la trasmissione dei dati, contribuendo a un risparmio energetico ecologico.

Con la colorazione BSS per ridurre al minimo le interferenze dei segnali vicini e la funzione Smart Connect che sceglie in modo intelligente la migliore banda disponibile per ciascun dispositivo, il router Mercusys MR3000X assicura una connessione WiFi affidabile e veloce in ogni situazione.

