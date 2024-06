Router TP-Link Archer AX3000: IRRESISTIBILE con questo prezzo

Il TP-Link Archer AX3000 si distingue come un potente router Wi-Fi 6 progettato per soddisfare le esigenze di connessione più moderne e avanzate. Con la sua capacità di trasmissione fino a 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, offre un’esperienza di streaming fluida e download rapidi senza interruzioni.

Attualmente in super sconto del 17% su Amazon, questo è un buon momento per acquistarlo al prezzo speciale di soli 74,99 euro, anziché 89,99 euro.

Router TP-Link Archer AX3000: potenzia la tua connessione domestica o in ufficio

Una delle caratteristiche più apprezzate è la presenza di quattro porte LAN Gigabit, che garantiscono connessioni cablate stabili per PC, smart TV e console di gioco. Questo non solo assicura una rete fluida ma consente anche di sfruttare al massimo la larghezza di banda disponibile.

Grazie alla tecnologia OFDMA, il router aumenta la capacità di trasmissione, consentendo a più dispositivi di connettersi simultaneamente senza compromettere le prestazioni. Le quattro antenne esterne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming migliorano ulteriormente la copertura e la stabilità del segnale in tutta la casa.

Compatibile con EasyMesh, il TP-Link Archer AX3000 può essere integrato facilmente con altri dispositivi EasyMesh per creare un sistema Wi-Fi Mesh uniforme e senza interruzioni. Questo significa che non ci saranno più zone morte e che potrai navigare senza interruzioni mentre ti sposti per casa.

Per quanto riguarda la sicurezza, TP-Link HomeShield offre protezione avanzata contro le minacce informatiche più recenti, garantendo la tranquillità della tua rete domestica. Inoltre, la compatibilità con Amazon Alexa consente il controllo del router tramite comandi vocali, rendendo la gestione della rete domestica più semplice e intuitiva.

Con il 17% di sconto su Amazon, il TP-Link Archer AX3000 rappresenta un investimento intelligente per migliorare la tua esperienza di connessione domestica, offrendo prestazioni avanzate, sicurezza robusta e facilità d’uso grazie alla sua compatibilità con i dispositivi smart. Non perdere l’opportunità di ottimizzare la tua rete Wi-Fi con questo potente router, oggi al prezzo speciale di soli 74,99 euro.