Router LTE della TP-Link in offerta: con il ricondizionato risparmi tantissimo

Il router TP-Link TL-MR6400 è la soluzione ideale per coloro che necessitano di una connessione Internet veloce e affidabile anche in assenza di una linea fissa. Grazie alla tecnologia 4G LTE, questo router consente di navigare con velocità fino a 150 Mbps, offrendo prestazioni di alto livello per l’uso domestico o professionale.

Oggi Amazon propone un modello ricondizionato di questo router ad un prezzo semplicemente imbattibile: lo paghi solamente 39,99€, con un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di connettività Wi-Fi N fino a 300 Mbps nella banda a 2.4 GHz, il TL-MR6400 supporta fino a 32 dispositivi wireless connessi contemporaneamente, garantendo una copertura affidabile e una connessione stabile per tutta la tua rete domestica.

Le antenne LTE staccabili offrono la massima flessibilità per il trasporto e consentono il collegamento di antenne sostitutive interne o esterne, garantendo una copertura ottimale anche in aree con segnale debole.

La configurazione del router è semplice e veloce grazie alla modalità Plug&Play: basta inserire la SIM Card, sbloccare il PIN e verificare che il profilo APN del proprio operatore telefonico sia correttamente inserito. Il router è quindi pronto per essere utilizzato, senza la necessità di complesse configurazioni.

Inoltre, il TL-MR6400 dispone di tre porte LAN Fast Ethernet per il collegamento di dispositivi cablati e di una porta WAN Fast Ethernet che consente di connettere il router in cascata a un modem per linea fissa, offrendo una soluzione di backup in caso di interruzione della connessione.

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon, garantendo prestazioni eccellenti e affidabili. Grazie all’affidabilità dell’e-commerce, puoi acquistarlo con fiducia e goderti una connessione Internet veloce e stabile in qualsiasi momento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.