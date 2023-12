Router di ultima generazione TP-Link in offerta: il prezzo crolla ai minimi

Il router TP-Link Archer AX72 Pro è attualmente in promozione con uno sconto del 21%, offerto a soli 117,99€ invece di 149,99€. Questo router non è mai stato così conveniente: è il prezzo più basso di sempre su Amazon. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connettività nelle moderne abitazioni.

Con una potente velocità Wi-Fi 6 che raggiunge i 5400 Mbps, il router è progettato per offrire prestazioni eccezionali, garantendo una connessione veloce e stabile. La sua capacità di gestire più di 100 dispositivi contemporaneamente, grazie alle tecnologie MU-MIMO e OFDMA, è ideale per le case con una molteplicità di dispositivi connessi.

La copertura estesa è garantita dalle sei antenne ad alto guadagno e dalla tecnologia Beamforming, che assicura un segnale potente in tutte le aree della casa. Inoltre, il router dispone di una porta WAN 2.5Gbps, una porta WAN Gigabit, tre porte LAN Gigabit e una porta USB 3.0 per una connettività versatile e veloce.

La sicurezza della rete è una priorità con lo standard WPA3 per una crittografia più efficace e il servizio HomeShield che protegge i dispositivi connessi da minacce online. Con controlli parentali avanzati e protezione IoT, Archer AX72 Pro crea un ambiente di rete sicuro per i dati.

La facilità di installazione e gestione tramite interfaccia web o l’app Tether, disponibile per dispositivi Android e iOS, rende l’utilizzo di questo router intuitivo e accessibile. Approfitta dell’occasione per migliorare la tua rete domestica con le avanzate prestazioni del Wi-Fi 6 offerte da TP-Link Archer AX72 Pro a un prezzo scontato.

