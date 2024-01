Router ASUS Pro AX5700: MEGA sconto del 30% su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, sicuramente saprai quanto sia fondamentale avere una connessione internet stabile e veloce. E se stai cercando di potenziare la tua esperienza di gioco, l’ASUS Pro AX5700 è il router da gaming per le tue esigenze. Oggi, questo fantastico dispositivo, è disponibile con uno sconto incredibile del 30% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 224,28 euro, anziché 319,00 euro.

Router ASUS Pro AX5700: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Il cuore di questo potente router è la tecnologia WiFi 6 ad alta efficienza. Con una velocità di trasferimento fino a 5700 Mbps, grazie ai canali a 160 MHz, l’ASUS Pro AX5700 offre un throughput senza precedenti. Immagina di giocare senza lag, streaming ultra-HD fluido e download rapidi: tutto questo è possibile grazie alla potenza di questo router dual band.

Ma la velocità è solo una parte dell’equazione. La copertura estesa è altrettanto essenziale per garantire una connessione stabile in ogni angolo della tua casa. Con la tecnologia ASUS RangeBoost Plus, la portata del segnale viene migliorata notevolmente, assicurando una copertura complessiva eccezionale. Niente più zone morte, solo una connessione affidabile in ogni stanza.

E se sei un appassionato di giochi mobili, l’ASUS Pro AX5700 ha qualcosa di speciale per te. La modalità di gioco mobile ti consente di ridurre al minimo il ritardo e la latenza con un semplice tocco sull’app ASUS Router. Sia che tu stia giocando sul tuo smartphone o tablet, godrai di un’esperienza di gioco senza interruzioni e di prestazioni di alto livello.

La sicurezza è un’altra priorità fondamentale di questo router da gaming. Con ASUS Safe Browsing, puoi bloccare contenuti indesiderati e proteggere i tuoi figli online filtrando i risultati di ricerca espliciti. Non devi più preoccuparti di ciò a cui i tuoi figli possono accedere su Internet, perché il Pro AX5700 si prende cura di tutto.

E per coloro che vogliono una sicurezza avanzata ovunque vadano, l’ASUS Pro AX5700 offre un abbonamento gratuito a vita ad AiProtection Pro. Proteggi la tua rete domestica da minacce online e mantieni al sicuro tutti i dispositivi collegati. Inoltre, con ASUS Instant Guard, puoi godere di una VPN sicura quando sei lontano da casa, condivisibile con un semplice clic.

In breve, l’ASUS Pro AX5700 è il compagno ideale per gli appassionati di gaming che cercano la massima potenza, copertura estesa e sicurezza avanzata. Oggi con il 30% di mega sconto su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 224,28 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.