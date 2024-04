Router 4G TP-Link in offerta: per la connessione Wi-Fi basta una SIM

L’offerta attuale su Amazon per il router TP-Link TL-MR105 è una grande opportunità per chi cerca una soluzione affidabile e conveniente per l’accesso a internet. Con un sconto del 22%, questo dispositivo è disponibile a soli 46,99€, rispetto al prezzo consigliato di 59,99€, offrendo una connettività Internet 4G stabile e veloce per casa, ufficio, o attività commerciali.

Il TP-Link TL-MR105 permette di accedere alla rete 4G con una semplice SIM Card, supportando velocità di download fino a 150 Mbps. Ideale per ambienti senza linea fissa, questo router consente di condividere l’accesso a internet con fino a 32 dispositivi Wi-Fi, garantendo una copertura ampia e performante. La compatibilità delle SIM è assicurata da anni di test, offrendo supporto globale in oltre 100 paesi.

Una delle principali caratteristiche del TL-MR105 è la sua facilità d’uso: non sono necessarie configurazioni complesse, basta inserire la Nano SIM, sbloccare il PIN, e, se necessario, selezionare il profilo del proprio operatore. Il dispositivo è anche compatibile con tutti gli operatori di telefonia mobile, offrendo una flessibilità senza pari per gli utenti

Oltre alla connettività wireless, il TL-MR105 dispone di porte Fast Ethernet per collegamenti via cavo, inclusa una porta LAN-WAN che permette il suo utilizzo come router in cascata, ideale per implementare un back-up 3G/4G automatico in caso di interruzione della linea fissa. Inoltre, la possibilità di collegare antenne LTE esterne aumenta ulteriormente la flessibilità e la potenza del segnale.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare questo eccellente router 4G della TP-Link a soli 46,99€.