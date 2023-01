Router 4G per internet OVUNQUE tu sia: veloce e compatto (45€)

TP-Link M7000 è un router 4G LTE in grado di raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Tali parametri possono chiaramente variare a seconda della velocità di connessione della scheda SIM.

L’M7000 è compatibile con tutti gli operatori italiani compresi Iliad, Ho Mobile e Kena. Massima compatibilità per avere internet sempre e dovunque, navigando online con i tuoi dispositivi in mobilità.

Prezzo stracciato per il router 4G TP-Link M7000

Il router M7000 è progettato per essere facile da utilizzare e permette di condividere facilmente la connessione 4G/3G con ben 10 dispositivi Wi-Fi tra cui tablet, smartphone, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora. Basta inserire una scheda SIM 4G per creare il proprio hotspot Wi-Fi dual band.

Per un uso più efficiente delle risorse, l’M7000 ha una modalità di risparmio energetico che spegne il Wi-Fi quando i dispositivi wireless risultano disconnessi per 10 minuti. La modalità di risparmio energia può essere disabilitata tramite il pulsante di accensione. Inoltre, il router M7000 dispone di una batteria da 2000 mAh che lo rende un compagno di viaggio ideale per restare sempre connessi.

La gestione del dispositivo è semplice grazie all’app tpMiFi, che permette di stabilire limiti di trasferimento dati, controllare quali dispositivi sono connessi al proprio Wi-Fi ed inviare messaggi. Il router 4G M7000 è compatibile con sistemi operativi quali Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Android, iOS e Windows Phone.

Non perdere tempo e porta a casa il tuo router 4G LTE TP-Link M7000 ad un prezzo promozionale di circa 45 euro e lo riceverai con spedizione gratuita: fai in fretta perché le unità disponibili stanno già terminando.

