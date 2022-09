Router 4G HUAWEI: connessione SUPER VELOCE a prezzo WOW

Se vuoi una connessione internet veloce ti servono due cose fondamentalmente: una buona compagnia e un router ad alte prestazioni. Io voglio parlarti della seconda, e segnalarti uno sconto niente male. Approfitta di questa offerta di Amazon e metti nel tuo carrello il Router 4G HUAWEI a soli 56,90 euro, anziché 99,90 euro.

Potrai così viaggiare alla velocità della luce e scegliere la connessione che più si adatta alle tue esigenze tra le tante che questo modello ha a disposizione. Occupa poco spazio e ha un design elegante che si adatta egregiamente all’arredamento di casa tua, in modo da poterlo tenere tranquillamente in qualsiasi punto tu voglia.

Insomma un ottimo dispositivo, essenziale se vuoi velocità internet in casa. Tra l’altro oggi puoi averlo a un prezzo davvero vantaggioso. Acquista subito su Amazon il Router 4G HUAWEI a soli 56,90 euro.

Router 4G HUAWEI: collega tutti i dispositivi che vuoi

Con questo router potrai collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente con la WiFi senza sacrificare la qualità del segnale. È dotato di una porta Ethernet per avere la connessione stabile tramite il cavo cablato, e anche una porta telefonica per sfruttare invece l’ADSL.

In questo modo potrai scegli se usarlo come Modem wireless a banda larga o come router per la connessione ADSL, in base alle tue preferenze ed esigenze. Oltre a questo, la vera punta di diamante è la possibilità d’inserire una carta SIM. Grazie a questo slot dedicato avrai il 4G ultra veloce, come se facessi Hotspot con il tuo smartphone, ma dieci volte meglio.

Sul davanti ha delle luci a LED che indicheranno l’accensione, la connessione che stai usando e la potenza del segnale. Ha anche la funzione WPS per collegarlo in modo rapido senza dover settare tutti i parametri.

Un’ottima scelta che oggi potrai avere a molto meno. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il Router 4G HUAWEI a soli 56,90 euro, anziché 99,90 euro.

