Guarda Roma-Empoli in streaming anche dall'estero con questa soluzione

La Serie A TIM 2022/23 prosegue senza sosta con il suo calendario serrato. Sabato 4 febbraio si giocheranno diverse partite. Tra queste, alle 18:00, anche Roma-Empoli. La vittoria della Roma è potrebbe essere schiacciante sull’Empoli. Per quest’ultima, infatti, i pronostici vedono una possibilità remota di uscire vincitrice dal campo.

Per non perderti questo match devi avere attivo un abbonamento a DAZN. Acquistalo a partire da soli 29 euro al mese. Tra l’altro, nel piano di iscrizione scelto oltre alla Serie A TIM sono inclusi anche LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Sarà la voce di Dario Mastroianni a raccontare l’incontro con una telecronaca magistrale. In supporto, il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini. Nelle oltre 33 volte che queste due squadre si sono sfidate l’Empoli ha vinto solo 4 incontri. Vediamo ora le formazioni che gli allenatori Mourinho e Zanetti hanno pensato di far scendere in campo.

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Celik

Cristante

Matic

Zalewski

Dybala

Pellegrini

Belotti

Empoli (4-3-1-2)

Vicario

Ebuehi

De Winter

Luperto

Parisi

Akpa Akpro

Marin

Bandinelli

Baldanzi

Satriano

Caputo

Roma-Empoli: come seguire la partita in streaming dall’estero

Oggigiorno sono in molti a viaggiare sia per lavoro che per vacanza. Se sei un tifoso di calcio non rinunciare ai tuoi spostamenti. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai guardare Roma-Empoli tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Invece, se ti trovi all’estero in un Paese che non è compatibile con la portabilità transfrontaliera puoi sempre affidarti a una buona VPN. Tra le tante in commercio ti consigliamo NordVPN che garantisce uno streaming senza limiti, potendo cambiare posizione virtuale. Attivala subito al 59% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.