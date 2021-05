Il Rode NT-USB è uno dei microfoni a condensatore USB più apprezzati sul mercato, oggi si trova in offerta su Amazon a 158€. Lo sconto del 21% corrisponde ad un risparmio complessivo di ben 41 euro, rispetto al prezzo solito.

Rode è un’autorità nel mondo dei microfoni professionali, questo modello USB rappresenta la scelta ideale per chi necessità di una periferica plug & play per registare video, podcast o trasmettere in diretta su Twitch o YouTube. Il Rode NT-USB si connette via USB, si installa automaticamente ed è subito pronto per essere utilizzato su PC, Mac o tablet. Non è necessario dotarsi di un’interfaccia o scheda audio dedicata, poiché il microfono ne è già provvisto.

Il design del Rode NT-USB consente di posizionarlo su una scrivania tramite l’apposito supporto incluso in confezione, o di installarlo su un’asta. È presente anche un filtro anti-pop che migliora la registrazione vocale ma non risulta particolarmente ingombrante

Lungo il profilo destro è possibile controllare il volume in ingresso e in uscita, tramite 2 pratiche manopole. In basso è presente un ingresso jack da 3.5mm al quale si possono collegare delle cuffie per sfruttare l’ottima scheda audio interna del microfono.

Oggi il Rode NT-USB è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 158€, non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica