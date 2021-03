Rocket League sarà disponibile su smartphone e tablet Android e iOS entro il 2021: si tratta però di uno spin-off che si chiamerà SideSwipe. Gli sviluppatori lo hanno confermato ufficialmente.

Rocket League in arrivo su Android e iOS

Non esattamente la versione che conosci. Quella in arrivo su smartphone è Rocket League SideSwipe ed è studiata per offrire il massimo proprio su dispositivi mobili.

Si tratterà di un titolo che riprende, naturalmente, la versione principale del gioco, ma la rende più consona all’uso da smartphone. Si potranno giocare partire di circa due minuti in versione 1 contro 1 oppure 2 contro 2. Ovviamente, potrai giocare anche online oppure con altri giocatori fisicamente vicini. I controlli saranno semplificati, ma chi vorrà diventare un asso del gioco potrebbe imparare quelli avanzati.

Gli sviluppatori hanno promesso che Rocket League SideSwipe sarà disponibile sui dispositivi mobili entro il 2021. Si tratterà di un’app scaricabile gratuitamente e free-to-play. Il programma di beta testing intanto è partito in Australia e Nuova Zelanda, ma solo su smartphone Android. Successivamente, dovrebbe essere disponibile anche in altri paesi.

