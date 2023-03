Rocco Schiavone 5: guarda i nuovi episodi in streaming ovunque tu sia

Rocco Schiavone è una serie TV tutta italiana che ha registrato un grande successo. Se ancora non l’hai vista sappi che puoi accedere a tutti gli episodi in portabilità, anche dall’estero se sei in viaggio, grazie a Rai Play. Nondimeno, per poterli vedere senza buffering e in qualsiasi luogo devi attivare subito NordVPN sui tuoi dispositivi.

Rocco Schiavone 5: tutte le novità di questa nuova stagione

Ritorna sul piccolo schermo Rocco Schiavone, il temerario vicequestore della Polizia di Stato nemico dei criminali. Da mercoledì 29 marzo andranno in onda su Rai 2 i nuovi episodi della quinta stagione. Se ti sei perso le precedenti stagioni o vuoi rivedere i nuovi episodi già andati in onda in chiaro li trovi anche su Rai Play. Grazie a NordVPN potrai vederli in streaming senza limitazioni. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta. Saccente, sarcastico, nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta, odia il suo lavoro, ma soprattutto odia Aosta. Però ha talento.

La regia è di Simone Spada, Giulio Manfredonia, Michele Soavi. Il cast fino alla stagione 4, invece, si compone di Marco Giallini, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Isabella Ragonese, Valeria Solarino, Francesca Cavallin. Tutti gli appassionati non vedono l’ora di rivedere il loro personaggio preferito dopo un intervallo lungo due anni dalla stagione 4.

Secondo quanto Antonio Manzini, autore dei romanzi gialli ai quali la serie si ispira, arriveranno 4 episodi basati sui racconti di “Vecchie conoscenze“, pubblicato il 10 giugno 2021, e “È palla al centro“, che narra gli eventi accaduti su un Freccia Rossa. Vediamo ora il cast completo della quinta stagione che vedrà Miriam Dalmazio sostituire Isabella Ragonese:

Marco Giallini: vice questore

Francesco Acquaroli: Sebastiano

Adamo Dionisi: Baiocchi

Ernesto D’Argenio: Italo

Claudia Vismara: Caterina

Massimo Reale: Fumagalli

Alberto Lo Porto: Scipioni

Filippo Dini: Baldi

Gino Nardella: Casella

Valeria Solarino: Sandra Buccellato

Lorenza Indovina: Michela Gambino

Miriam Dalmazio

