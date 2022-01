Roccat Kain 200 Aimo: a metà prezzo è l'affare del giorno!

Quello che ti proponiamo in questo articolo è uno dei migliori mouse da gaming wireless attualmente in circolazione. Stiamo parlando del Roccat Kain Aimo 200, un mouse estremamente performante caratterizzato da una qualità costruttiva impareggiabile, scontato di quasi il 50% su Amazon a soli 52 euro. Naturalmente, si tratta di un’offerta limitata di cui non possiamo garantire la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mouse gaming wireless Roccat Kain 200 Aimo: caratteristiche tecniche

Roccat, talvolta sottovalutata, rappresenta uno dei brand di maggiore esperienza nell’ambito gaming PC. Propone alcune delle migliori periferiche attualmente disponibili sul mercato, grazie ad un know-how acquisito in decenni di lavoro nel settore. Il Kain 200 Aimo, infatti, integra alcune tecnologie esclusive come il Titan Click brevettato. Si tratta di un particolare tensionamento dei tasti garantisce una precisione assoluta ad ogni singolo clic. Simile anche la rotellina, con una struttura unica che fornisce altrettanta precisione a cui si aggiunge una durabilità estrema grazie ai rinforzi di cui è dotata. Nonostante la solidità e l’affidabilità data dalle parti in metallo, Roccat è riuscita a mantenere un peso di soli 89 grammi per movimenti fluidi e naturali della mano.

A condire il tutto ci pensa il sensore top di gamma della società, l’owl-eye da 16.000 DPI. Ovviamente la risoluzione è completamente personalizzabile attraverso il software di Roccat. Da qui potrai riprogrammare i 6 pulsanti di cui è dotato assegnando macro o funzioni specifiche. Per la comunicazione, in confezione viene fornito un dongle USB che sfrutta la tecnologia wireless a bassa latenza. Il polling rate è di 1000Hz fornendo una latenza di solo 1ms. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB che investe sia il logo che la rotellina, anch’essa personalizzabile direttamente dal software.

Grazie allo sconto del 47%, il Roccat Kain 200 Aimo è disponibile su Amazon a soli 52,99 euro per un risparmio di ben 47 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.