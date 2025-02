Robot tritatutto da cucina Kenwood: MAXI SCONTO su Amazon e lo paghi pochissimo

Il robot tritatutto da cucina Kenwood MultiPro Go aggiunge un tocco in più alla preparazione dei tuoi piatti con un sistema comodo, efficiente e veloce per tritare, tagliare, grattugiare e impastare. Oggi è in sconto con un risparmio eccezionale su Amazon: puoi acquistarlo infatti a soli 54,99 euro invece di 89,90.

Robot tritatutto da cucina Kenwood: compatto e potente

Il Kenwood MultiPro Go è un robot da cucina tritatutto alto solo 30 centimetri, ma capace di offrire il massimo dello funzionalità occupando il minimo spazio. Puoi tenerlo a portata di mano sul piano di lavoro o conservarlo comodamente dove vuoi.

La sua potenza da 650W e il contenitore da 1,3 litri lo rendono potente ed efficiente: la lama da taglio e il disco reversibile da 4mm sono in grado di tritare, affettare, grattugiare, ridurre in purè e persino impastare così da preparare ogni ricetta con estrema facilità.

Altra caratteristica da non sottovalutare è l’Express Serve 360° con cui affettare e grattugiare direttamente nel piatto o in una ciotola esterna, così da non sporcare ulteriori contenitori. In proposito, le parti sono lavabili in lavastoviglie così da rendere la manutenzione ancora più semplice.

Dotato di base antiscivolo per semplificare il lavoro, è perfetto per te che hai poco spazio e non vuoi rinunciare alla comodità di un robot multifunzione. Kenwood MultiPro Go può essere tuo a soli 54,99 euro invece di 89,90: non fartelo scappare.