Robot Dreame D10s: sconto IMPERDIBILE del 17% su Amazon

La pulizia domestica diventa un’esperienza straordinariamente efficiente e semplice con il Dreame D10s, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre una versatilità senza pari. Con una potenza di aspirazione di 5.000Pa, questo dispositivo è in grado di affrontare qualsiasi tipo di sporco, sia sui tappeti che sui pavimenti duri. La spazzola in gomma senza setole penetra in profondità nei tappeti per rimuovere la polvere, evita l’aggrovigliamento dei capelli e solleva lo sporco più ostinato, garantendo una pulizia impeccabile. Il panno a trascinamento con tre livelli d’acqua regolabili permette di lavare e pulire i pavimenti duri in modo efficace. Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 17% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 299,00 euro.

Robot Dreame D10s: un’occasione da prendere al volo

L’innovativa tecnologia di mappatura LDS avanzata consente al Dreame D10s di memorizzare la disposizione della vostra casa, pianificando percorsi di pulizia ottimizzati e completi. Il paraurti sensibile del robot permette di aggirare in sicurezza gli ostacoli, garantendo una navigazione fluida ed efficiente in ogni stanza. La potente batteria da 5.200 mAh offre fino a 280 minuti di pulizia continua, assicurando che nessun angolo della casa venga trascurato. Quando la batteria si scarica, il robot ritorna automaticamente alla sua base di ricarica e riprende il lavoro esattamente da dove l’aveva lasciato, senza interrompere il ciclo di pulizia.

La personalizzazione delle pulizie è uno dei punti di forza del Dreame D10s. Grazie all’app Dreamehome, è possibile creare mappe dettagliate, impostare modalità di pulizia specifiche, zone vietate e programmare routine giornaliere direttamente dal proprio smartphone. Questa flessibilità è ideale per le case a più piani e per chi desidera una pulizia su misura, adattabile alle proprie esigenze quotidiane.

Un’altra funzionalità che rende questo robot indispensabile è il controllo vocale. Compatibile con Siri, Alexa e Google Assistant, il Dreame D10s si integra perfettamente nella vostra casa intelligente, permettendovi di avviare le pulizie semplicemente con un comando vocale.

Oggi, il Dreame D10s è in super sconto del 17% su Amazon, un’offerta imperdibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di pulizia domestica con un dispositivo all’avanguardia. Approfittate di questa straordinaria opportunità e trasformate il modo di pulire la vostra casa, al prezzo speciale di soli 249,00 euro.