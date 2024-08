Robot da cucina e frullatore Moulinex: MAXI OFFERTA Amazon (-47%)

Fai un passo avanti con la preparazione delle tue pietanze con il robot da cucina e frullatore Moulinex Easy Force, che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale e a tempo su Amazon a soli 79,99 euro invece di 152,06, il prezzo più basso recente.

Easy Force Moulinex: le caratteristiche del robot da cucina

L’apparecchio è dotato di una potenza di 800W e 6 accessori con cui divertirti per sfruttare le 25 diverse funzioni per rendere ogni preparazione un gioco da ragazzi. Preparati ad affettare, sminuzzare, grattugiare, tritare, impastare, frullare ed emulsionare con estrema facilità.

La confezione include tutto ciò che serve per iniziare subito: il robot da cucina Easy Force, una ciotola tritatutto, un accessorio frullatore, una lama per impastare e tritare, un disco emulsionante e cartucce per grattugiare, affettare e grattugiare il formaggio. L’accessorio frullatore da 1,8 litri sarà utile per preparare frullati, smoothie, cocktail analcolici e zuppe.

Il design compatto permette di riporlo facilmente in cucine di tutte le dimensioni e senza rinunciare alle prestazioni. Ogni accessorio ha impostazioni di velocità specifiche, mentre la pulizia è davvero semplice dato che tutte le componenti, esclusa la base, sono lavabili persino in lavastivoglie.

Con Moulinex Easy Force rendi la tua esperienza in cucina più semplice e divertente: approfitta dell’offerta a tempo e acquistalo a soli 79,99 euro invece di 152,06.