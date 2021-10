Robot aspirapolvere Xiaomi ECCEZIONALE: è un BEST BUY

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere, puoi andare sul sicuro e acquistare questo modello prodotto da Xiaomi. Il Roborock S5MAX è infatti molto conosciuto all'estero, ma se non ne hai mai sentito parlare non ti preoccupare perché ci penso io a darti tutte le informazioni.

Il prezzo potrebbe apparire un po' altino ma ti anticipo un dettaglio: aspira e lava i tuoi pavimenti divinamente.



Roborock S5MAX: tutti i dettagli su questo robot Xiaomi

Semplicissimo in termini di estetica, il Roborock S5MAX è un prodotto Xiaomi da non sottovalutare. Grazie alle tecnologie che sono state integrate al suo interno è in grado di pulire la tua casa in modo professionale permettendoti di rilassarti e recuperare un po' di tempo per te stesso.

Quando lo ricevi a casa ti basta installare l'applicazione sul tuo smartphone per avere tutto ciò di cui hai bisogno a disposizione. Infatti il robot è dotato di sensori che non solo gli permettono di muoversi agevolmente all'interno dell'appartamento, ma di mapparlo alla perfezione così puoi personalizzare per filo e per segno le operazioni di pulizia.

Con la sua mega batteria da 2000Pa ha un'autonomia che sfiora le 3 ore. Con questa caratteristica puoi permetterti di avviare prima il giro di aspirazione e poi di procedere con il lavaggio dei pavimenti. Devi solo attaccare il pannetto ed il gioco è fatto.

Ha un serbatoio dell'acqua molto capiente e quando è scarico torna automaticamente alla sua basetta di ricarica così non lascia mai la sua opera mezza compiuta.

Sei interessato? Allora approfitta della promozione su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Xiaomi a soli 379,00€.