Robot aspirapolvere ultra potente: MEGA sconto con coupon Amazon

Non perdere tempo ad utilizzare pesanti elettrodomestici per pulire i pavimenti di casa: approfitta subito di questa occasione che ti propone oggi Amazon per portarti a casa il robot aspirapolvere ultra potente oggi in super offerta, al prezzo imperdibile di soli 180 euro invece di 249 euro. Grazie allo sconto pazzesco di 69 euro che puoi applicare utilizzando il coupon di Amazon, questo aspirapolvere sarà tuo al prezzo così ribassato.

Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, infatti sempre per gli abbonati Prime è riservata la possibilità di acquistare subito il robot e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Senza il minimo sforzo, potrai avere i pavimenti di casa perfettamente puliti, grazie all’Aspirazione ultraforte di 5.000 Pa di questo robot. Capelli, briciole e polvere saranno facilmente eliminati in un solo passaggio. Grazie alla mappatura di precisione, potrai godere di una navigazione efficiente, con l’utilizzo della tecnologia Lidar avanzata.

In questo modo, il robot aspirapolvere saprà eseguire la scansione delle stanze e creare mappe accurate, per percorsi di pulizia precisi ed efficienti in ogni stanza della tua casa. Con l’aiuto dell’app avrai la possibilità di selezionare aree specifica da pulire, impostare zone da evitare e scegliere la mappatura multipiano se hai la casa suddivisa in più piani.

La Tecnologia BoostIQ, permetterà di aumentare in maniera automatica la potenza di aspirazione così da avere una perfetta pulizia su qualsiasi superficie. Insomma, non ti resta che acquistare subito questo fantastico robot aspirapolvere ultra potente in sconto a soli 189 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi.