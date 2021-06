Il robot aspirapolvere di Kyvol è in offerta su Amazon a soli 139,99€. Il ribasso del 9% viene reso ulteriormente conveniente da un esclusivo coupon di 60,00€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Aspirapolvere robot: cosa sapere su questo modello

L'aspirapolvere robot di Kyvol è molto amato dai consumatori, infatti è uno dei migliori disponibili in commercio. In colorazione nera e con le sue dimensioni ridotte, pulisce l'intera abitazione in poco tempo e in modo professionale.

Grazie ai suoi sensori si aggira per l'intero appartamento senza mai avere problemi: la sua altezza è stata pensata per favorire la pulizia anche di zone poco agibili, come ad esempio lo spazio sotto ai mobili.

Pulisce con facilità qualunque tipo di superficie: che si tratti di un pavimento o un tappeto. Tutto ciò è reso possibile dalla sua potenza di aspirazione di 2000 Pa e all'introduzione di due spalle laterali che evitano che la polvere o eventuali briciole vengano ignorate e lasciate indietro.

E' dotato altresì di un sensore infrarossi che gli permette di riconoscere dei limiti insuperabili, come ad esempio delle scale. Le modalità di pulizia sono tre e possono essere avviate attraverso lo smartphone o molto più semplicemente con un comando vocale. Per questa ultima possibilità è necessario avere in casa un dispositivo Amazon Alexa che è completamente compatibile.

La batteria, infine, ha una capacità di 3200mAh che assicurano fino a 150 minuti di funzionamento con una sola carica. Una volta esaurita la sua autonomia, il robot torna automaticamente alla sua basetta di ricarica.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere di Kyvol su Amazon a soli 139,99€. Acquistandolo oggi lo riceverai in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le consegne sono gratuite ma standard. L'acquisto può avvenire anche rateizzato mediante il programma CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon di 60,00€ per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 23 giugno salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

