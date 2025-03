Un robot aspirapolvere in sconto a meno di 150 euro

Se desideri dire addio a scopa, stanco dei metodi tradizionali di pulizia, allora è ora di passare ai metodi tech. Certo, spesso a frenarci dall’acquisto è il prezzo di certi dispositivi che hanno costi proibitivi. Però su eBay oggi puoi portarti a casa un ottimo robot aspirapolvere in sconto, a meno di 150 euro.

Stiamo parlando di Lefant M310, un robot che combina tecnologia innovativa e design funzionale per offrire una pulizia efficiente e senza sforzo. Con una potenza di aspirazione di 4500 Pa, questo dispositivo è in grado di rimuovere efficacemente sporco, detriti e peli di animali domestici da diverse superfici. Una delle caratteristiche principali è la sua tecnologia di navigazione precisa, che gli consente di evitare ostacoli come mobili, pareti e altri oggetti, proteggendo sia il robot che gli arredi da eventuali danni.

Utilizzando il codice sconto PIT10PERTE25 lo pagherai solo 143,10 euro, con spedizione gratis.

Il robot aspirapolvere in sconto

Il robot aspirapolvere in sconto Lefant M310 è dotato di un’autonomia di 180 minuti. Così può coprire un’area di pulizia fino a 180 metri quadrati in modalità silenziosa. Quando la batteria è bassa, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica, garantendo una pulizia continua senza interruzioni. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Assistant, offrendo la possibilità di controllare il dispositivo tramite comandi vocali. L‘app Lefant consente di programmare la pulizia, regolare la potenza di aspirazione e monitorare il percorso di pulizia, aggiungendo ulteriore comodità e flessibilità.

Se hai animali domestici, il Lefant M310 è perfetto, grazie al suo design antigroviglio, che previene l’intasamento della spazzola causato dai peli. Il filtro HEPA integrato cattura efficacemente polveri sottili, pollini e peli, migliorando la qualità dell’aria interna e rendendolo adatto a chi soffre di allergie. Il contenitore della polvere da 550 ml riduce la frequenza di svuotamento, risparmiando tempo e sforzi.

Il robot aspirapolvere Lefant M310 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo di pulizia intelligente, potente e facile da usare, che garantisce una casa sempre pulita con il minimo sforzo. Lo trovi su eBay a 143,10 euro.