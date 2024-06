Robot aspirapolvere Lefant M210 Pro in offerta: il prezzo crolla del 50%

Il Lefant M210 Pro è un robot aspirapolvere versatile e potente. Attualmente può essere tuo ad un prezzaccio fenomenale: su Amazon è in offerta a soli 119,5€ invece di 239€, grazie ad un imperdibile coupon del 50%. Per riscattarlo, ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Lefant M210 Pro è dotato di un sistema di navigazione con 13 sensori, che gli permette di evitare ostacoli e di rilevare le scale, prevenendo cadute. Questo robot offre quattro modalità di pulizia: zigzag, bordo, spot e casuale, che lo rendono adatto a diverse esigenze di pulizia. La funzione di pulizia dei bordi è particolarmente efficace nel rimuovere polvere e sporco lungo le pareti e negli angoli difficili da raggiungere.

La batteria del M210 Pro offre un‘autonomia fino a 120 minuti, sufficiente per pulire la maggior parte delle abitazioni senza interruzioni. Quando la batteria si scarica, il robot torna automaticamente alla base di ricarica. Il sistema di aspirazione senza spazzola centrale riduce il rischio di grovigli di capelli: se hai animali domestici che lasciano tanto pelo, questo è decisamente il robot che fa per te.

Tra le altre cose, il robot è perfettamente compatibile con Alexa e Google Assistant: potrai controllarlo usando i comandi vocali. Il contenitore della polvere da 500 ml è semplice da svuotare e pulire, garantendo un’esperienza di manutenzione senza problemi.

In altre parole: è un’ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere efficiente e con una buona autonomia, senza per questo dover spendere centinaia e centinaia di euro. Non perdere altro tempo: l’offerta è a tempo limitatissimo! Acquistalo subito per averlo a metà prezzo.