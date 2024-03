Robot aspirapolvere e lavapavimenti al MINIMO STORICO Amazon

Approfitta di questa promozione per avere in casa una domestica robotica che aspira e lava i pavimenti al posto tuo. Oggi costa molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Mova M1 a soli 159 euro, invece che 189 euro.

Si tratta quindi di uno sconto del 16% che ti permette di risparmiare ben 30 euro sul totale. Questo è il prezzo più bassi finora registrato quindi devi essere molto rapida. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 31,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti: fa tutto lui

Sicuramente avere un robot che aspira e lava ti agevola parecchio e ti permette anche di avere più tempo per te. E poi grazie alla sua potenza da 4.500 PA non devi preoccuparti di niente, aspira di tutto senza lasciare niente per terra.

Ha un sistema di mappatura delle stanze intelligente e rileva gli ostacoli lungo il percorso evitando di fermarsi. Possiede un piccolo serbatoio dell’acqua e un panno che gli permette di lavare il pavimento in una sola passata. E lo poi controllare con l’app dedicata.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a una cifra molto inferiore. Per cui non aspettare che l’offerta scada. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Mova M1 a soli 159 euro, invece che 189 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.