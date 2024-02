Robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti in una passata (-46%)

Approfitta subito di questa occasione speciale per acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 151,99 euro, invece che 279,99 euro.

Tieni presente che si tratta di un’offerta a tempo per cui potrebbe sparire da un momento all’altro. Adesso con lo sconto del 46% sul prezzo di listino hai un risparmio di ben 128 euro. Inoltre se preferisci hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Una promozione coi fiocchi dunque da non perdere per nessuna ragione.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo shock

Ecco quali sono le caratteristiche che rendono questo robot aspirapolvere e lavapavimenti uno dei migliori del momento:

Aspirazione: oltre ad avere un’aspirazione molto potente, da ben 4.500 pa, è in grado di riconoscere i tappeti, aumentando la potenza per una pulizia ottimale.

Lavaggio : grazie a un piccolo serbatoio dell’acqua e un pannetto in microfibra pulisce il pavimento in una sola passata facendoti risparmiare tanto tempo.

: grazie a un piccolo e un pulisce il pavimento in una sola passata facendoti risparmiare tanto tempo. Design e controlli: ha uno spessore di appena 2,7 pollici e quindi riesce a infilarsi dappertutto. E lo puoi controllare con lo smartphone, tramite l’app dedicata, o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Una vera bomba da prendere al volo per avere sempre i pavimenti puliti senza alzare un dito. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 151,99 euro, invece che 279,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.