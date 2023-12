Robot aspirapolvere in offerta straordinaria: il prezzo crolla sotto i 100€

Il robot aspirapolvere del brand OKP Life è attualmente in offerta su Amazon a soli 99,99€, rispetto al prezzo consigliato di 153,99€, garantendo un risparmio del 35%. Questo potente robot aspirapolvere offre un’aspirazione da 2200 Pa, ideale per rimuovere polvere e capelli con facilità. La porta di aspirazione senza spazzole è progettata per evitare l’intasamento dei capelli degli animali domestici, semplificando il processo di pulizia.

Con quattro modalità di pulizia intelligenti, tra cui “pulizia automatica”, “pulizia casuale”, “pulizia lungo la parete” e “pulizia manuale”, questo robot aspirapolvere si adatta a diverse esigenze di pulizia. Il design sottile con un corpo di soli 2,99 pollici consente al robot di lavorare sotto letti, divani e altri mobili per una pulizia approfondita con tassi di errore ultra-bassi.

Con un’autonomia di 120 minuti, il robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base di ricarica dopo aver completato il lavoro, preparandosi per la prossima sessione di pulizia. La tecnologia FreeMove 2.0, con sensori anticollisione e di rilevamento dello sporco, aiuta il robot a evitare ostacoli e a mantenere un efficiente percorso di pulizia.

Il controllo intelligente tramite l’app “OKP” consente di creare programmi di pulizia, monitorare il processo di pulizia e regolare il programma in qualsiasi momento, anche quando non si è a casa. Inoltre, il robot è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo vocale per avviare e fermare il robot aspirapolvere.

Approfitta di questa offerta per ottenere un aspirapolvere robotico efficiente e intelligentemente controllabile a un prezzo conveniente. Hai ancora poco tempo…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.