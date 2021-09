Se ti sei stufato di fare le pulizie allora devi per forza acquistare un robot aspirapolvere. Questo modello in promozione su Amazon è un portento perché ha due funzioni in 1. Lo acquisti a soli 142,99€ e lo ricevi a casa in appena un giorno lavorativo con le spedizioni Prime garantite.

Sai cos'altro c'è? Se vuoi lo paghi persino a rate a Tasso Zero.

Robot aspirapolvere: le pulizie non sono mai state così gradevoli

Dici basta ai cambi di spina tra una stanza e l'altra, alle aspirapolvere ingombranti e al dover pensare ogni giorno a rimuovere la polvere. Con questo magnifico robot la casa sarà sempre pulita senza che tu debba muovere un singolo dito. La sua funzione 2 in 1 ti regala una seconda gioia visto che non ti sarà richiesto neanche passare lo straccio a terra.

Con la sua tecnologia avanzata si sposta in casa tua come se la conoscesse a memoria. Infatti non si bloccherà né si ribalterà per mezzo dei sensori che lo rendono super intelligente. Ti mette a disposizione una comoda applicazione da scaricare sul cellulare con cui potrai avere una mappatura precisa e accurata sempre a portata di mano.

In termini di potenza c'è veramente ben poco da dire visto che ha una forza di aspirazione di 2200PA. Anche la batteria merita una citazione dato che ti permette di pulire tutta casa senza che si esaurisca nel bel mezzo dello spazzolamento o del lavaggio.

Infine, per non farti mancare proprio nulla, ti faccio sapere che hai anche il pieno supporto con Amazon Alexa se in casa hai un dispositivo della linea.

Acquista subito questo Robot aspirapolvere e lavapavimenti su Amazon a soli 142,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni con le Spedizioni Prime. Se non sei abbonato le hai comunque gratuite. In più lo paghi con finanziamento a Tasso Zero se ne hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

