Robot aspirapolvere e lavapavimenti eufy X10 Pro Omni: coupon sconto PAZZESCO di 151€

Amazon offre un’ottima opportunità con il robot aspirapolvere e lavapavimenti eufy X10 Pro Omni, scontato da 799 a 648 euro grazie a un coupon di 151 euro. Dotato di tecnologia avanzata, questo dispositivo promette di rivoluzionare la pulizia domestica con la sua capacità di aspirare e lavare pavimenti in modo autonomo.

eufy X10 Pro Omni: caratteristiche principali

Il eufy X10 Pro Omni è progettato per offrire prestazioni superiori grazie al suo sistema di navigazione intelligente che utilizza algoritmi avanzati per mappare l’ambiente e pulire in modo efficiente. È dotato di sensori anti-collisione e anti-caduta che assicurano una pulizia sicura senza danneggiare mobili o precipitare dalle scale. È in grado di identificare oltre 100 oggetti diversi come fili, scarpe e giocattoli, anche di notte.

Questo robot è ideale per chi desidera un aiuto nella pulizia quotidiana senza dover dedicare troppe energie al lavoro domestico. Grazie alla sua modalità di lavaggio, è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato e lasciare i pavimenti perfettamente puliti e lucidi. Con 180 rotazioni al minuto e 1 kg di pressione al suolo, i doppi panni Mop Pad di X10 Pro Omni eliminano facilmente le macchie per pavimenti splendenti. Quando viene rilevato un tappeto, i panni umidi Mop Pad si sollevano automaticamente di 12 mm per evitare di bagnarlo. Invece per quanto riguarda l’aspirazione, questa è potente grazie agli 8.000 Pa per una pulizia profonda così da rimuovere facilmente la sporcizia nascosta nei tappeti, compresi i peli di animali domestici, per pavimenti splendenti in una sola passata.

La facilità d’uso è un altro punto forte del eufy X10 Pro Omni: è compatibile con comandi vocali tramite assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo di avviare e controllare il robot con semplici istruzioni vocali. Inoltre, può essere gestito tramite l’applicazione mobile EufyHome, che permette di programmare la pulizia, monitorare lo stato dell’apparecchio e ricevere notifiche in tempo reale. I panni Mop di X10 Pro Omni vengono lavati con acqua pulita e asciugati con aria riscaldata a 45°C per evitare i cattivi odori. Il raccoglitore della polvere viene svuotato nel sacchetto apposito da 2,5 l della stazione, che basta sostituire solo ogni 2 mesi. Il serbatoio dell’acqua pulita da 3 litri fornisce acqua sufficiente per pulire 2-3 volte una casa di 150 m².

La spazzola a rullo ruota in senso inverso e la spazzola Pro-Detangle ruota verso il basso per sciogliere i grovigli e rimuovere i peli che si sono avvolti intorno al rullo, senza che dobbiate farlo voi. Il design compatto, la tecnologia laser iPath e l’AI.Map 2.0 consentono di raggiungere anche gli spazi più angusti sotto mobili e letti, garantendo una pulizia completa dell’intera casa.

Per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità a un prezzo vantaggioso, l’offerta su Amazon rappresenta un’opportunità da non perdere. Con il coupon sconto di 151 euro, è possibile portare a casa il eufy X10 Pro Omni a soli 648 euro, godendo di tutte le funzionalità e della convenienza offerte da questo innovativo dispositivo per la pulizia domestica.