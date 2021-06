Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Hosome è in promozione su Amazon a soli 149,99€. Il prezzo di listino viene reso economico mediante un esclusivo coupon di 50,00€ da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Hosome: cosa sapere sul suo robot aspirapolvere e non solo

Il robot aspirapolvere è diventato un elettrodomestico ambitissimo: oramai tutti lo desiderano, soprattutto con l'arrivo dell'estate in cui è difficile muoversi e lavare i pavimenti. Il modello di Hosome, in particolare, è capace di svolgere entrambe le funzioni in modo perfetto e unico.

Le sue dimensioni sono idonee alla pulizia di ambienti domestici. Infatti è stato progettato appositamente per potersi destreggiare all'interno degli spazi senza mai rimanere incastrato o incontrare degli ostacoli. Questo è permesso soprattutto dai sensori di movimento che sono integrati al suo interno.

Un'altra caratteristica degna di nota è la forza di aspirazione attestata a 1900PA che riesce ad eliminare lo sporco più minuto in modo semplice e veloce. Vista questa sua features, inoltre, è adatto anche per chi possiede animali domestici potendo aspirare il pelo sia dai pavimenti che dai tappeti senza intoppi.

Per quanto riguarda la funzione lavapavimenti, invece, il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 300ml che sono sufficienti alla pulizia di un ambiente fino a 150 metri quadrati.

Può essere gestito sia mediante telecomando, applicazione che servendosi degli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant. In conclusione, quando la sua batteria arriva ai livelli minimi, torna automaticamente alla sua basetta di ricarica.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Hosome è acquistabile su Amazon a soli 149,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il dispositivo può essere acquistato anche a rate mediante Creditline di Confidis.

Attiva il coupon di 50,00€ per ottenere lo sconto in carrello, la promozione è valida fino al 3 luglio 2021

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home