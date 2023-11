Robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 in offertissima grazie al coupon

l’Eureka NER600 è un avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti disponibile in offerta su Amazon a soli 199€, grazie ad un esclusivo coupon sconto da 30€. Questo dispositivo avanzato combina funzionalità di aspirapolvere e lavapavimenti, offrendo una soluzione completa per mantenere la tua casa pulita e ordinata con facilità.

Dotato di una mappatura precisa e di una navigazione LiDAR-Radar, il NER600 utilizza algoritmi SLAM per creare una mappa accurata della tua abitazione. Questa tecnologia intelligente non solo ottimizza il percorso di pulizia, ma previene anche cadute, collisioni e danni a mobili e pareti, garantendo una pulizia efficace e sicura.

Con un’aspirazione potente di 2000 Pa, questo robot è ideale per affrontare peli di animali domestici e varie tipologie di pavimenti. Offre tre modalità di pulizia per adattarsi alle esigenze specifiche, assicurando una performance ottimale su diversi tipi di superfici. La batteria da 3350mAh fornisce fino a 120 minuti di autonomia e il robot ritorna automaticamente alla stazione di ricarica quando necessario.

Il NER600 non è solo un aspirapolvere ma anche un lavapavimenti, grazie alla presenza di un contenitore per polvere e un serbatoio dell’acqua regolabile. Questa versatilità consente di regolare la quantità d’acqua in base al tipo di pavimento, garantendo una pulizia efficiente senza eccessiva saturazione e senza lasciare macchie in giro.

Grazie al suo design compatto di soli 9,5 cm di altezza, il NER600 naviga facilmente sotto mobili e divani, raggiungendo aree di difficile accesso. Il capiente contenitore per la polvere da 600 ml e il sistema di filtrazione HEPA a tre stadi assicurano un’efficace cattura delle particelle di polvere.

Grazie al supporto per comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant, insieme all’app Eureka, puoi personalizzare completamente le pulizie. Imposta aree specifiche, crea zone proibite, regola modalità di pulizia e potenza di aspirazione, e pianifica le pulizie in base alle tue esigenze.

Cogli l’opportunità di portare a casa il futuro della pulizia domestica con l’Eureka NER600 ad un prezzo vantaggioso!

