Robot aspirapolvere dreame L10 Prime: sconto TOP del 20% (-100€)

Se stavi aspettando il momento aggiusto per acquistare un buon robot aspirapolvere, quel momento è arrivato! Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questo potente robot aspirapolvere dreame L10 Prime in mega offerta, al prezzo folle di soli 399 euro invece di 499 euro. Dunque, potrai risparmiare la cifra pazzesca di 100 euro, ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto TOP del 20%.

Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, oltre ad avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo, avrai anche la possibilità di acquistare subito questo robot Smart e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, ti conviene attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Con l’aiuto preziosissimo dell’algoritmo intelligente del L10 Prime, i mop del robot verranno lavati in maniera automatica dopo ogni sessione di pulizia e la funzione della asciugatura ad aria eviterà la formazione di muffa o batteri. Inoltre, se in casa hai dei tappeti, non dovrai preoccuparti di nulla.

Infatti, grazie al sollevamento del mop da 7 mm, i tappeti non si bagneranno. I tuoi pavimenti saranno perfettamente puliti e verranno eliminate anche le macchie più difficili da togliere grazie al mop a doppia centrifuga che riproduce la rotazione a pressione delle mani. Con una potenza di 4.000Pa, il robot raccoglierà senza problemi detriti, sporcizia e capelli, regolando automaticamente la forza di aspirazione su più superfici.

Insomma, si tratta di un prodotto unico e da non perdere. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potente robot aspirapolvere dreame L10 Prime oggi in sconto SUPER del 20% a soli 399 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi!