Robot aspirapolvere con doppia funzione a COSTO AZZERATO (-46%)

Ti sei stufata di spazzare per terra con scopa e paletta per non avere poi mai il risultato che desideri? Allora non perdere questa fantastica occasione che trovi adesso su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il Robot aspirapolvere Cecotec a soli 96,90 euro, invece che 179 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura e non è un sogno. Siamo di fronte uno sconto del 46% che in questo momento ti fa risparmiare la bellezza di 82 euro. Soprattutto avrai per le mani un dispositivo in grado di aspirare e lavare i tuoi pavimenti in una sola passata e in pochissimo tempo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere super funzionale a costo mini

Il rapporto qualità prezzo di questo Robot aspirapolvere è imbattibile. Grazie alla sua potente aspirazione da 2100 Pa è in grado di raccogliere la polvere, i capelli, i peli di animali, le briciole e anche i piccoli detriti senza battere ciglio. Inoltre possiede una spazzola multifunzione con setole di gomma e 2 mop per una pulizia profonda.

Gode di una batteria da 160 minuti e ritorna alla base di ricarica in automatico, ritornando poi nel punto in cui si è fermato. Gode di sensori precisi che gli permettono di girare per tutta la casa senza fermarsi davanti a nessun ostacolo. E lo puoi controllare con l’app dedicata scegliendo le varie modalità di pulizie e pianificando gli orari.

Che stai aspettando dunque? A una cifra così bassa lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno presto. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere Cecotec a soli 96,90 euro, invece che 179 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.