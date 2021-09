Il meraviglioso robot aspirapolvere di Eufy è in promozione su Amazon a €139,99. Approfittando del ribasso del 44% riesci a risparmiare più di €100 su questo acquisto concludendo un vero e proprio affare. Inoltre lo ricevi a casa gratuitamente e in tempi rapidissimi.

Robot aspirapolvere: le comodità che ti regala sono infinite

Avere un robot aspirapolvere in casa è un vero portento perché ti permette di tenere la tua abitazione sempre pulita senza dover alzare un dito, letteralmente. Questo modello di Eufy è completo di tutto e soprattutto ti permette di avere un gioiellino a un prezzo veramente eccezionale.

In particolar modo possiede un design super sottile che gli permette di intrufolarsi fin sotto i mobili per aspirare ed eliminare lo sporco più minuto e nascosto. Praticamente con una sola passata avrai un risultato eccezionale. Con i suoi sensori integrati si aggira per la tua casa senza incontrare problemi e soprattutto senza ribaltarsi così da poterti permettere di utilizzarlo anche quando non sei in casa. Ha una potenza di aspirazione molto elevata il che gli permette di poter pulire sia pavimenti che tappeti senza incontrare problematiche. In particolar modo la tecnologia BoostIQ gli permette di regolare in automatico la potenza da utilizzare per ottenere il risultato migliore.

Ti farà piacere sapere che è integrato al suo interno un sistema autopulente e quindi non ti richiede un grosso da fare e che soprattutto è silenzioso e dunque non crea fastidiosi frastuoni.

Infine è giusto che tu sappia che possiede altresì una batteria ad alta capacità visto che ti garantisce fino a 100 minuti di funzionamento con una sola carica.

Acquista subito questo robot aspirapolvere su Amazon a soli €139,99. L'ordine lo riceve a casa tua in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, non ti preoccupare perché puoi avere le spedizioni gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home