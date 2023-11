Robot aspira e lava LEFANT M1 in offerta WOW con il Black Friday

Se stai cercando un aspirapolvere che possa lavorare in totale autonomia, approfitta subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon con il Black Friday e acquista subito il robot aspira e lava LEFANT M1 al prezzo folle di poco meno di 190 euro.

Ovviamente, questa offerta pazzesca è riservata ai clienti Amazon Prime e, per questo motivo, se ancora non lo hai fatto ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Così facendo, potrai godere di altri importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura M1 è completo della tecnologia di navigazione LIDAR (il sensore laser rileva la distanza) della tecnologia dell’intelligenza artificiale grazie al quale potrai facilmente pianificare il percorso e il programma di pulizia. In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra Molteplici Modalità di Pulizia, ossia Programmata, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale, Automatica, Lungo il Muro e molto altro ancora.

Completo di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml, questo robot sarà in grado di spazzare e pulire allo stesso tempo. La spazzola a rullo flottante sovralimentata saprà adattarsi anche alle superfici irregolari e le due spazzole laterali raccoglieranno polvere, peli di animali domestici e rifiuti.

Grazie alla potenza di aspirazione di 4000 Pa i risultati di pulizia saranno a dir poco eccezionali. Completo della innovativa Tecnologia FreeMove 3.0, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il robot aspira e lava LEFANT M1 in sconto super grazie alle offerta del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.